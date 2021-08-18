﻿ Обзор дорожных новостей от инспекторов ГАИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обзор дорожных новостей от инспекторов ГАИ

18.08.2021 19:33 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пьяный дальнобойщик устроил дебош на АЗС, а после попытался скрыться

Инцидент случился в Стародорожском районе. После ссоры мужчина сел в автомобиль и уехал, а водители вызвали милицию. Шофер был задержан на границе с Могилевской областью. Освидетельствование показало выдыхаемом воздухе более 2 промилле алкоголя.

Ирина Спунова, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Минской области:

Составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.


32-летний байкер пострадал в Бобруйске - на перекрестке он столкнулся с Peugeot

Пострадавший был госпитализирован. В обстоятельствах аварии сейчас разбирается дорожная милиция. Ранее водитель мотоцикла 138 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил. А не так давно он был лишен удостоверения - за поездку на одном колесе.


Пьяным угнал автомобиль и попал в аварию

В Новогрудке вечер для местного жителя закончился большими приключениями. Завидев в замке зажигания припаркованного опеля ключи, мужчина пробрался в авто и решил прокатиться, но врезался в столб, после чего убежал с места аварии. На утро владелец авто написал заявление в милицию, мужчину задержали.


Кадры урагана в Узденском районе

В сильный ливень на проезжающую машину чуть не упало дерево. Водитель сумел вовремя заметить и затормозить. В инциденте никто не пострадал, машина получила незначительные вмятины.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пьяный дальнобойщик устроил дебош на АЗС, а после попытался скрыться Инцидент случился в Стародорожском районе. После ссоры мужчина сел в автомобиль и уехал, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ляховичском районе работник забрал с фермы новорожденного теленка и 100 литров молока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by