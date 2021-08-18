Обзор дорожных новостей от инспекторов ГАИ

Источник материала: БT

Пьяный дальнобойщик устроил дебош на АЗС, а после попытался скрыться

Инцидент случился в Стародорожском районе. После ссоры мужчина сел в автомобиль и уехал, а водители вызвали милицию. Шофер был задержан на границе с Могилевской областью. Освидетельствование показало выдыхаемом воздухе более 2 промилле алкоголя.

Ирина Спунова, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Минской области:

Составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.





32-летний байкер пострадал в Бобруйске - на перекрестке он столкнулся с Peugeot

Пострадавший был госпитализирован. В обстоятельствах аварии сейчас разбирается дорожная милиция. Ранее водитель мотоцикла 138 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил. А не так давно он был лишен удостоверения - за поездку на одном колесе.





Пьяным угнал автомобиль и попал в аварию

В Новогрудке вечер для местного жителя закончился большими приключениями. Завидев в замке зажигания припаркованного опеля ключи, мужчина пробрался в авто и решил прокатиться, но врезался в столб, после чего убежал с места аварии. На утро владелец авто написал заявление в милицию, мужчину задержали.





Кадры урагана в Узденском районе

В сильный ливень на проезжающую машину чуть не упало дерево. Водитель сумел вовремя заметить и затормозить. В инциденте никто не пострадал, машина получила незначительные вмятины.





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