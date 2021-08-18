﻿ В Ляховичском районе работник забрал с фермы новорожденного теленка и 100 литров молока. 21.by
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В Ляховичском районе работник забрал с фермы новорожденного теленка и 100 литров молока

18.08.2021 19:33 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Живой товар - в Ляховичском районе работник забрал с фермы новорожденного теленка. Взял также и 100 литров молока. Однако завершить свой план не успел, на жулика вышли милиционеры. Оказалось, что к делу имеет отношение 30-летний местный житель.

По словам мужчины, он нашел покупателя, которому нужен был теленок, и решил заработать на этом. Оценил живой товар в 200 рублей. Правовую оценку действиям фигуранта дадут следователи. Все имущество вернули предприятию.


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Живой товар - в Ляховичском районе работник забрал с фермы новорожденного теленка. Взял также и 100 литров молока. Однако завершить свой план не успел, на жулика...
 
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