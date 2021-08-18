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8 тонн наркосодержащих растений уничтожили милиционеры в Могилевском регионе с начала лета
Источник материала: БT
Запретные плоды обнаружить и убрать - 8 тонн наркосодержащих растений уничтожили милиционеры в Могилевском регионе с начала лета. Накануне правоохранители обнаружили сразу несколько плантаций в Бобруйском, Кличевском районах и в Кричеве. Поля конопли.
С 1 июня в стране проходит специальная программа "Мак" - оперативники мониторят территории, где могут культивироваться запрещенные растения. Продлится мероприятие до 15 сентября.
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Запретные плоды обнаружить и убрать - 8 тонн наркосодержащих растений уничтожили милиционеры в Могилевском регионе с начала лета. Накануне правоохранители...
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