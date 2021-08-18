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8 тонн наркосодержащих растений уничтожили милиционеры в Могилевском регионе с начала лета

18.08.2021 19:33 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Запретные плоды обнаружить и убрать - 8 тонн наркосодержащих растений уничтожили милиционеры в Могилевском регионе с начала лета. Накануне правоохранители обнаружили сразу несколько плантаций в Бобруйском, Кличевском районах и в Кричеве. Поля конопли. 

С 1 июня в стране проходит специальная программа "Мак" - оперативники мониторят территории, где могут культивироваться запрещенные растения. Продлится мероприятие до 15 сентября. 


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Запретные плоды обнаружить и убрать - 8 тонн наркосодержащих растений уничтожили милиционеры в Могилевском регионе с начала лета. Накануне правоохранители...
 
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