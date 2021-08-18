Милиция раскрыла кражу криптовалюты у безработного жителя Узденского района

Источник материала: БT

Кража криптовалюты у безработного жителя Узденского района, милиция раскрыла преступление. С заявлением в дежурную часть обратился 39-летний мужчина. Оказалось, с его аккакунта на криптобирже исчезли 4 монеты Ethereum, между прочим, каждая по 8 тысяч рублей. Сыщики нашли криптопохитителя.

Николай Ковалев заместитель начальника УПК УВД Минского облисполкома:

Оперативники установили, что кража произошла без взлома аккаунта и вышли на знакомого потерпевшего - 26-летнего предпринимателя. Односельчанин проявлял интерес к криптовалютам и старший приятель, как более опытный в этой сфере, нередко его консультировал. Молодой человек знал о наличии у последнего монет Ethereum и под предлогом позвонить попросил того разблокировать телефон. Изменив реквизиты доступа к учетной записи в мобильном приложении криптобиржи, он вошел в аккаунт товарища и перевел средства на свой. Фигурант свою вину не отрицал и признался в хищении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации". Вернулись ли к владельцу дорогостоящие монеты, не сообщается.





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