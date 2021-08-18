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В Минской области две дамы ранили ножом своих сожителей

18.08.2021 19:33 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Конфликт с возлюбленной едва не стоил жизни. Битвы почти на шпагах. В Минской области две дамы ранили ножом своих сожителей. Первая история случилась в Дзержинском районе. Местная жительница и ее кавалер, пара была дома, когда между ними разгорелась ссора. Видимо, так и не найдя подходящего аргумента, женщина схватилась за нож. В итоге ранила в плечо своего друга. Немного из ее биографии. Работает, ранее судима не была. Второй случай уже в Минском районе. По предварительной информации, сожители выпивали вместе, когда случился конфликт. И снова под рукой дамы нож. Позже ее задержали милиционеры, проверка показала в выдыхаемом воздухе 2,2 промилле алкоголя. Помимо этого, экспертиза установила, следы рук в квартире - это отпечатки именно той самой женщины. Следователи возбудили уголовные дела в отношении каждой из подозреваемых за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования. 


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Конфликт с возлюбленной едва не стоил жизни. Битвы почти на шпагах. В Минской области две дамы ранили ножом своих сожителей. Первая история случилась в Дзержинском...
 
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