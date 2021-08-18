Источник материала: UDF



Фото: sk.gov.by

"Сегодня, 18 августа, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН - Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении в телеграм-канале Следственного комитета в среду.

"После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главреда БелаПАН подозревают в причастности к массовым беспорядкам - СК Как сообщалось, в среду у сотрудников негосударственного информагентства прошли обыски.

Кроме этого, как сказано в сообщении, "следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства".Как сообщалось, в среду у сотрудников негосударственного информагентства прошли обыски. Кроме того, пропал доступ к сайтам БелаПАН - belapan.by и belapan.com.