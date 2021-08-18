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Главреда БелаПАН подозревают в причастности к массовым беспорядкам - СК

18.08.2021 19:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Главреда БелаПАН подозревают в причастности к массовым беспорядкам - СК
Фото: sk.gov.by
Директора и главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину, бухгалтера Екатерину Боеву и бывшего директор агентства Дмитрия Новожилова подозревают в причастности к массовым беспорядкам.

"Сегодня, 18 августа, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН - Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении в телеграм-канале Следственного комитета в среду.


Кроме этого, как сказано в сообщении, "следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства".

"После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.


Как сообщалось, в среду у сотрудников негосударственного информагентства прошли обыски. Кроме того, пропал доступ к сайтам БелаПАН - belapan.by и belapan.com.
 
 
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Как сообщалось, в среду у сотрудников негосударственного информагентства прошли обыски.
 
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