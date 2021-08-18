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Главреда БелаПАН подозревают в причастности к массовым беспорядкам - СК
Источник материала: UDF
Фото: sk.gov.by
"Сегодня, 18 августа, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН - Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении в телеграм-канале Следственного комитета в среду.
Кроме этого, как сказано в сообщении, "следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства".
"После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в среду у сотрудников негосударственного информагентства прошли обыски. Кроме того, пропал доступ к сайтам БелаПАН - belapan.by и belapan.com.
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Как сообщалось, в среду у сотрудников негосударственного информагентства прошли обыски.
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