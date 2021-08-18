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Верховный суд признал организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической

18.08.2021 19:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По заявлению генерального прокурора Верховный суд признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Установлено, что указанное сообщество было создано в сентябре 2020 года в целях осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти", - уточнили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что руководители и члены организации не только обсуждали, но и "приступили к совершению актов терроризма" на территории Беларуси для дестабилизации общественного порядка, воздействия на принятие решений органами власти.

"С сегодняшнего дня деятельность данной структуры на территории нашей страны запрещена: решение Верховного суда вступило в законную силу", - добавили в Генпрокуратуре.

Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и другим участием в деятельности данной организации, повлекут уголовную ответственность.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Установлено, что указанное сообщество было создано в сентябре 2020 года в целях осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных...
 
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