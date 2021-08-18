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Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане

18.08.2021 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей. Люди бегут от ужаса и хаоса. 18 августа в центре афганской столицы талибы расстреляли мирную демонстрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане

Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Афганистан – это очень сложная страна, там существует много национальностей, наций, много групп, которым внутри страны сложно договориться между собой. Но они всегда почему-то консолидируются перед лицом внешней угрозы. Так было и в борьбе в начале XX века, так было и когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, так было и сейчас. Но есть существенное отличие, как действовал Советский Союз и как действовали американцы. Американцам, по сути, наплевать на тот народ. Байден это напрямую заявил, он сказал, что мы не пришли туда демократизировать Афганистан или устроить жизнь афганцев лучшим путем. Он заявил о том, что мы пришли туда, чтобы уничтожить причину терроризма и обезопасить Америку.

 
 
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После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей. Люди бегут от ужаса и хаоса. 18 августа в центре афганской столицы талибы...
 
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