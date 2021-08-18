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Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане
Источник материала: СТВ
После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей. Люди бегут от ужаса и хаоса. 18 августа в центре афганской столицы талибы расстреляли мирную демонстрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Волович, публицист, политический аналитик:
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Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане
После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей. Люди бегут от ужаса и хаоса. 18 августа в центре афганской столицы талибы...
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