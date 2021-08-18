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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минюст хочет ликвидировать объединение БНФ «Адраджэнне» БНФ «Адраджэнне» — одно из старейших общественно-политических объединений Беларуси.

Сообщается, что подготовительная встреча сторон назначена на 20 августа.Причиной ликвидации, как выяснилось, стало невыполнение требований, которые были указаны в письменном предупреждении. Его вынесли 14 июля. В этот же день в БНФ пришли силовики.БНФ «Адраджэнне» — одно из старейших общественно-политических объединений Беларуси. Оно было основано в 1988 году.