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Минюст хочет ликвидировать объединение БНФ «Адраджэнне»

18.08.2021 19:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минюст хочет ликвидировать объединение БНФ «Адраджэнне»
Верховный суд Беларуси возбудил дело по иску Минюста о ликвидации объединения БНФ «Адрадженние».

Сообщается, что подготовительная встреча сторон назначена на 20 августа.

Причиной ликвидации, как выяснилось, стало невыполнение требований, которые были указаны в письменном предупреждении. Его вынесли 14 июля. В этот же день в БНФ пришли силовики.

БНФ «Адраджэнне» — одно из старейших общественно-политических объединений Беларуси. Оно было основано в 1988 году.
 
 
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БНФ «Адраджэнне» — одно из старейших общественно-политических объединений Беларуси.
 
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