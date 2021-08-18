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Запуск БелАЭС не снизил потребление Беларусью российского газа

18.08.2021 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на официальный запуск в ноябре 2020 года Белорусской атомной станции (БелАЭС) Беларусь в 2021 году стала закупать больше российского газа. Об этом свидетельствуют данные «Газпрома», сообщает eadaily.com.

Согласно отчету российской компании, в первом полугодии Беларусь импортировала 10,075 млрд. кубометров газа, в основном предназначенного для обеспечения обычных теплоэлектростанций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы импорта увеличились на более чем 1 млрд. кубов.

Такой объем импорта «голубого топлива» сделал Беларусь крупнейшим покупателем газа в России на постсоветском пространстве. Кроме того, республика входит в четверку его важнейших потребителей в мире. Впереди Беларуси по объему импорта в первом полугодии 2021 года были только Германия, Турция и Италия.
Напомним, под Островцом Гродненской области заканчивается строительство первой атомной электростанции. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2 400 МВт. Первый блок официально был запущен в начале ноября 2020 года.

Предполагалось, что включение в энергосистему электроэнергии от БелАЭС позволит стране ежегодно экономить на закупке газа из России около $500 млн. В конце 2020 года премьер-министр Роман Головченко сообщал, что с запуском первого блока АЭС республика экономит на закупках газа около $750 тыс. в день.
 
 
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Несмотря на официальный запуск в ноябре 2020 года Белорусской атомной станции (БелАЭС) Беларусь в 2021 году стала закупать больше российского газа. Об этом...
 
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