Конституционная комиссия дорабатывает проект основного закона в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конституционная комиссия Беларуси в течение недели представит президенту проект изменений основного закона страны. Свои идеи могли предложить все белорусы. А специалисты обрабатывали полученную информацию, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

«Высший представительный орган народовластия» – таким статусом в новой Конституции наделят Всебелорусское народное собрание (ВНС). У него будут определённые полномочия. Например, право объявлять президенту импичмент. Сейчас такая компетенция есть у парламента.

Его роль тоже хотят расширить, а вот законодательные функции президента, наоборот, ограничить. Также должность главы государства можно будет занимать не более двух сроков. А избираться – только с сорока лет.

«Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых и две статьи исключить. Это право отзыва депутатов, а вторая норма –делегирование президенту права издавать декрет. Далее пройдет заседание Конституционной комиссии уже с участием главы государства. Будут рассматривать и ряд спорных вопросов: формирование ВНС, вопрос смертной казни», – отметил председатель Конституционного суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

После того, как президент утвердит изменения, проект закона вынесут на всенародное обсуждение. А затем проведут референдум. Предварительно, он состоится не позднее февраля будущего года.