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Конституционная комиссия дорабатывает проект основного закона в Беларуси
18.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Конституционная комиссия Беларуси в течение недели представит президенту проект изменений основного закона страны. Свои идеи могли предложить все белорусы. А специалисты обрабатывали полученную информацию, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
«Высший представительный орган народовластия» – таким статусом в новой Конституции наделят Всебелорусское народное собрание (ВНС). У него будут определённые полномочия. Например, право объявлять президенту импичмент. Сейчас такая компетенция есть у парламента.
Его роль тоже хотят расширить, а вот законодательные функции президента, наоборот, ограничить. Также должность главы государства можно будет занимать не более двух сроков. А избираться – только с сорока лет.
После того, как президент утвердит изменения, проект закона вынесут на всенародное обсуждение. А затем проведут референдум. Предварительно, он состоится не позднее февраля будущего года.
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Комиссия предлагает изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых и две статьи исключить.
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