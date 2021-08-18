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Лукашенко тайно меняет планы на 2021 год

18.08.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко тайно меняет планы на 2021 год
Карикатура: Regnum
В конце 2020 года Александр Лукашенко подписал указы, которыми утвердил официальный прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2021 год. Сейчас выясняется, что втайне от народа планы поменялись.

Выступая 18 августа в Минске перед заседанием совмина министр экономики Александр Червяков со ссылкой на Александра Лукашенко заявил:

«Целевая задача, поставленная главой государства, — 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% — это та задача, которую правительство будет выполнять».


Тем временем: Потребительские цены в Беларуси повышены почти на 9%


Как сообщает белорусское официальное информагентство БелТА, министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года. При этом отсутствует информация об отмене ранее утверждённых президентскими указами официальных прогнозов.

Напомним, в 2020 году Лукашенко подписал президентские указы, которыми запланирован рост ВВП Белоруссии на 1,8% при инфляции до 5%. За январь — июль 2021 года белорусская экономика прибавила 3,3% в сопоставимых ценах к такому же периоду прошлого года — об этом 17 августа проинформировал Белстат.
 
Теги: Минск
 
 
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Тем временем потребительские цены в Беларуси повышены почти на 9%.
 
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