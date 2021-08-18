Источник материала: UDF



Карикатура: Regnum

«Целевая задача, поставленная главой государства, — 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% — это та задача, которую правительство будет выполнять».

Тем временем: Потребительские цены в Беларуси повышены почти на 9%

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко тайно меняет планы на 2021 год Тем временем потребительские цены в Беларуси повышены почти на 9%.