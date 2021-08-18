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Белорусские полярники отмечают юбилей

18.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

15 лет в Антарктике – белорусские полярники отмечают юбилей. Сегодня участников экспедиций разных лет наградили дипломами. А ученые, которые недавно вернулись с южного полюса, рассказали о своих достижениях, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Десять белорусских полярников провели на станции «Вечерняя гора» около семи месяцев. И завершили строительство самого масштабного лабораторно-жилого модуля.

На станции наконец появился безлимитный интернет. Это позволит проводить видеоконференции и обмениваться данными с «большой землей». Теперь на «Вечерней горе» можно жить круглый год и не прерывать исследования.

«Круглодонный ряд наблюдений наиболее ценен. Он позволяет охватить все периоды развития природных компонентов, изменений, выявить и выстроить взаимосвязи, понимать проблематику и т.д. Здесь лежит корень возможный серьезных научных продвижений и открытий», – отметил начальник Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

«Мы очень высоко оцениваем то, что белорусские ребята сделали за 15 лет. По их публикациям, по всему. Очень активно выступают, показывают интересные результаты. Я бы сказал, Беларусь – полноценный участник антарктического клуба», – считает начальник Российской антарктический экспедиции Росгидромета Александр Клепиков.

Белорусские полярники изучают аэрозольный газовый состав атмосферы, проводят микробиологические и географические исследования, а также мониторинг озонового слоя.

В прошлом году на белорусской антарктической станции прошла международная инспекция. Негативных замечаний у специалистов не было. Они отметили высокую технологичность и безопасность.



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Десять белорусских полярников провели на станции «Вечерняя гора» около семи месяцев.
 
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