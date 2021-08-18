﻿ Минчанка без водительских прав попала в ДТП на угнанном автомобиле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка без водительских прав попала в ДТП на угнанном автомобиле

18.08.2021 20:19 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Минска, которая угнала автомобиль, а затем попала на нем в аварию, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"7 августа около 14.35 25-летняя девушка ехала по двору дома №18 по ул.50 лет Победы на автомобиле "Рено" и врезалась в припаркованный автомобиль "Киа". К счастью, в ДТП никто не пострадал, лишь машины получили механические повреждения", - рассказали подробности в Госавтоинспекции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы заподозрили, что виновница инцидента пьяна. Ее доставили на освидетельствование, однако пройти экспертизу она отказалась.

Кроме того, было установлено, что минчанка не имела водительского удостоверения и никогда его не получала. В отношении девушки инспекторы составили несколько административных материалов.

Позже, когда владелец автомобиля обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне, стало понятно, что есть основания и для уголовного дела.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы заподозрили, что виновница инцидента пьяна. Ее доставили на ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вярхоўны суд прызнаў «Атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі» тэрарыстычнай арганізацыяй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by