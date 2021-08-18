В Таджикистане наступил топливный кризис – газа нет

сообщает «Азия Плюс», проезд в общественном транспорте и такси пока не подорожал (кроме «пятисомоных» частных извозчиков: некоторые теперь берут по 7 сомони), но водители жалуются, что с такими ценами на топливо и действующими тарифами почти нет смысла работать. Как«Азия Плюс», проезд в общественном транспорте и такси пока не подорожал (кроме «пятисомоных» частных извозчиков: некоторые теперь берут по 7 сомони), но водители жалуются, что с такими ценами на топливо и действующими тарифами почти нет смысла работать.









В столице тем временем изучают вопрос повышения стоимости проезда на общественном транспорте. С таким предложением, по данным «Душанбенаклиётхадамотрасон», вышел транспортный департамент мэрии столицы к Минтрансу, в мэрии говорят, что пока только анализируют ситуацию.



