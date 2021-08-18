Как открыть бизнес в Казахстане

Источник материала: ProBusiness



Фото: www.mgpu.ru

Сегодня Казахстан — перспективный рынок для развития бизнеса. В августе этого года население страны выросло до 19 млн человек (по состоянию на 2001 год оно, для сравнения, составляло 14,8 млн). Номинальный ВВП Казахстана в 2020 году составил $ 163,2 млрд. Это больше, чем ВВП такой страны, как Украина, и в 2,7 раза больше этого показателя в Беларуси.



Предприниматели из Клуба Про бизнес в Беларуси во время летней поездки в Нур-Султан назвали Казахстан «воротами в новые рынки» и запланировали масштабирование своего бизнеса в этой стране. В какой организационной форме лучше стартовать деятельность в Казахстане, какой налоговый режим выбрать? Мы попросили участников Клуба Про бизнес в Казахстане , партнеров компании Hive finance & law Алексея Филимонова и Анну Филимонову, составить пошаговую инструкцию для наших читателей. Вот их рекомендации.

Алексей Филимонов Управляющий партнер компании Hive finance & law по сектору юриспруденции Анна Филимонова Партнер компании Hive finance & law по сектору бухгалтерского учета

— Наша компания на рынке с 2006 года, все это время мы оказываем комплексные услуги по открытию бизнеса под ключ, бухгалтерского обслуживания и налогового консультирования. Сразу отметим, что благодаря автоматизации процессов и электронным инструментам (электронное правительство, электронное лицензирование) открыть, а также администрировать бизнес в Казахстане довольно легко.

Присутствие Беларуси и Казахстана в составе ЕАЭС значительно упрощает взаимодействие по визовым и налоговым вопросам. К примеру, белорусам не требуется виза или разрешение на работу на территории Казахстана. Если юрлицо с иностранным представительством будет заниматься внутренней экономической деятельностью в рамках Казахстана и сотрудничать только со странами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией), то может воспользоваться налоговыми льготами. Поговорим об этой возможности чуть позже.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами выхода на рынок Казахстана, важно правильно подобрать нишу для бизнеса и определить форму собственности. В стране активно развивается сфера строительства и проектирования зданий, а также торговое направление. Хотим отметить, что у белорусских продуктов и косметических средств сформировался положительный имидж на рынке Казахстана. Потребители ассоциируют их с качеством и приемлемой ценой.

Что касается выбора формы собственности, из нашей практики наибольшей популярностью для иностранных граждан пользуются две:

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)

Филиал иностранной компании.

Разберем подробнее процесс открытия филиала и ТОО в Казахстане.

Филиал иностранной компании

Такая форма собственности дает возможность учредителю не содержать штат сотрудников, свободно открывать банковские счета как на территории Казахстана, так и за его пределами, рассчитываться в иностранной валюте и принимать участие в государственных тендерах (при наличии лицензии и соответствии квалификации потенциального поставщика-нерезидента) под эгидой основной компании-учредителя.



Фото: kazakhstan.moore-global.com

Процедуру регистрации филиала можно пройти только офлайн.

Процесс состоит из следующих шагов:

1. Заявление об учетной регистрации. Документ должен быть заполнен по форме , утвержденной Министерством юстиции Казахстана, и подписан исполнительным органом иностранной компании, регистрирующей филиал.

2. Положение о филиале (в трех экземплярах и на казахском, и на русском языках). В документе следует прописать название и юридический адрес филиала, а также учредителя — иностранного юрлица, срок деятельности филиала, цель его создания, какие полномочия он будет иметь, указать список должностных лиц и условия прекращения деятельности.

3. Квитанция об оплате пошлины в адрес государственной корпорации «Правительство для граждан» за аккредитацию филиала юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям. Размер госпошлины составляет 6,5 МРП ( минимальный расчетный показатель для социальных выплат, штрафных санкций, налогов и других платежей, равняется 2917 тенге — около $ 6,9) или 18 960 тенге (около $ 44).

4. Генеральная доверенность, выданная иностранной компанией будущему руководителю филиала.

5. Решение о создании филиала, принятое исполнительным органом головной компании.

6. Легализованная выписка из торгового реестра. Документ должен подтвердить законность регистрации иностранного юрлица, которое открывает филиал за рубежом.

7. Копии учредительных документов. Документы должны быть переведены на казахский и русский языки, а также нотариально заверены.

Если директором филиала будет иностранный гражданин, в пакет документов для регистрации необходимо включить нотариально заверенную копию заграничного паспорта (переведенную на казахский и русский языки с нотариальным заверением перевода), а также копию свидетельства индивидуального идентификационного номера.

Если затрагивать тему налогообложения, филиалы юридических лиц-нерезидентов являются плательщиками следующих трех налогов:

20% корпоративного подоходного налога (базой исчисления является доход за минусом расходов и вычетов, разрешенных налоговым законодательством)

(базой исчисления является доход за минусом расходов и вычетов, разрешенных налоговым законодательством) 15% корпоративного подоходного налога на чистый доход (аналог налога на чистую прибыль, начисляется и уплачивается при выводе собственных средств из филиала на счета юрлица)

на чистый доход (аналог налога на чистую прибыль, начисляется и уплачивается при выводе собственных средств из филиала на счета юрлица) 12% НДС.

Товарищество с ограниченной ответственностью

Рекомендуем выбирать эту форму собственности для торговых компаний и малого бизнеса из-за выгодных условий налогообложения. Иностранный акционер и вовсе освобождается от уплаты налогов на дивиденды при условии владения долями участия более 3 лет.



Фото: russian.eurasianet.org

Стоит отметить, что иностранное лицо не имеет права открывать свое дело или приобретать долю в бизнесе без визы бизнес-иммигранта (C5). Однако в законодательстве о регистрации юридических лиц подобные ограничения не прописаны. Многие предприниматели на свой страх и риск игнорируют запрет и открывают бизнес без получения визы. В случае налоговой проверки подобные компании могут ликвидировать через суд. Чтобы минимизировать возможные риски и избежать негативных последствий, рекомендуем получить деловую визу в Казахстан до того, как регистрировать бизнес на территории страны.

Запрет на ведение бизнеса без визы бизнес-иммигранта действует для всех иностранцев, включая граждан Беларуси и других стран ЕАЭС. Чтобы получить визу для открытия бизнеса на территории Казахстана, необходимо приглашение от казахстанской стороны и обращение в посольство .

Как зарегистрировать ТОО?

Открыть в Казахстане товарищество с иностранным представительством может как один человек, так и группа лиц. Для этого необходимо:

1. Получить легализованную выписку из торгового реестра. Документ должен подтвердить законную регистрацию иностранного юрлица за рубежом.

2. Заверить учредительные документы компании в стране происхождения иностранного юрлица.

3. Выбрать юридический адрес в Казахстане. Уже на этом этапе нужно арендовать или приобрести офисное помещение. При этом вы можете столкнуться с нежеланием арендодателей сотрудничать, если ТОО еще не зарегистрировано. В таком случае рекомендуем заключить предварительный договор аренды юридического адреса.

4. Обозначить вид экономической деятельности. Законодательством Казахстана установлен ряд ограничений для учредителей-нерезидентов. Юридические лица с иностранным участием не могут осуществлять охранную деятельность или быть учредителями частных охранных организаций, а также владеть , пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 20% акций СМИ Казахстана.

Закон «О национальной безопасности» страны запрещает иностранцам управлять и эксплуатировать магистральные линии связи, приобретать более 10% акций операторов связи и более 49% акций компаний в области телекоммуникаций.

Также нерезиденты ограничены в приобретении и пользовании землей. Иностранцы могут купить участок под застройку производственных или жилых зданий, а также для их обслуживания, но без права постоянного землепользования.

В феврале 2021 года президент Казахстана предложил разработать новый законопроект и полностью запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранным юридическим лицам.



Фото: newsroom.kz

5. Определить масштаб бизнеса. В Казахстане существует три статуса предпринимательства:

Малое — среднегодовая численность работников не более 100 человек и среднегодовой доход не более 300 000-кратного МРП (около $ 2 млн)

Среднее — среднегодовая численность работников от 101 до 250 человек и среднегодовой доход от 300 000-кратного МРП (около $ 2 млн) до 3 000 000-кратного МРП включительно (около $ 20 млн)

Крупное — среднегодовая численность работников более 250 человек и среднегодовой доход свыше 3 000 000-кратного МРП (более $ 20 млн).

Учитывайте, что из статуса предпринимательства рассчитываются внутренние сборы. Чем больше масштаб, тем выше тарифы. Рекомендуем на старте бизнеса на новом рынке начинать с малого статуса, а после менять по мере того, как компания набирает обороты.

6. Обозначить размер уставного капитала. Минимальный уставный капитал ТОО для малого предпринимательства составляет 0 тенге. Для среднего и крупного — 100 МРП или 291 700 тенге (около $ 686).

7. Подписать учредительный договор (если участников несколько) и оформить решение о создании ТОО.

8. Утвердить устав ТОО. Можете воспользоваться стандартной формой или разработать индивидуальный документ с помощью юристов.

9. Зарегистрировать компанию в регистрационных органах Казахстана. Вы можете сами подать документы в центр обслуживания населения или зайти на портал Egov и пройти электронную регистрацию. Личное присутствие на каждом из этапов процесса не требуется — все можно сделать в режиме онлайн или по доверенности. Во втором случае важно нотариально заверить документ и иметь на руках перевод доверенности на казахский и русский языки. Регистрация малого предпринимательства производится без уплаты регистрационного сбора — бесплатно.

Существует услуга «Номинальный директор», которая делает компанию полностью операционной с момента ее регистрации: НД может открыть счета и подписать первые контракты по поручению учредителей. Услуга позволяет ускорить развитие компании без лишних затрат на срочные визиты в Казахстан.

«Основной налог — 3%»: преимущества для малого бизнеса

Когда компания зарегистрирована, следующий шаг — выбор системы налогообложения. По умолчанию новому юридическому лицу присваивается общеустановленный режим налогообложения, в который входит:

Корпоративный подоходный налог — 20% (10% для сельхозпроизводителей) от налогооблагаемого дохода ТОО

НДС — 12%

Другие налоги в зависимости от вида деятельности ТОО (на транспорт, на добычу полезных ископаемых, на сверхприбыль и т.д.).

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) —10% (с зарплаты выше 25 МРП, что равняется около $ 172,5)

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — 10%

Социальные отчисления (СО) — 3,5%

Социальный налог 9,5% от расходов работодателя, выплачиваемых работникам (за минусом суммы соцотчислений)

Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) — 2% (база исчисления — зарплата сотрудника, взносы рассчитываются по каждому работнику отдельно)

Взносы на медстрахование (ВОСМС) — 2% (база исчисления — зарплата сотрудника, взносы рассчитываются по каждому работнику отдельно).

Рекомендуем сразу после регистрации юрлица проверить, не подпадает ли ваша компания под условия специального режима налогообложения. Разница будет ощутима.



Фото: arhiv.kp.kz

На «упрощенке» ТОО уплачивает:

Основной налог — 3% от дохода

ИПН — 10%

ОПВ — 10%

СО — 3,5%

ОСМС — 2%

ВОСМС — 2%.

Согласно данным Налогового кодекса , если ваша компания осуществляет внутреннюю экономическую деятельность в пределах Казахстана, то до 1 января 2022 года она освобождается от уплаты основного налога в 3%. Это распространяется также на компании в Казахстане, осуществляющие экспорт только на территорию стран ЕАЭС (в Россию, Беларусь, Кыргызстан, Армению). Существуют и другие виды льгот для вновь открываемого бизнеса. Но каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.

Резюме

Отсутствие визовых ограничений, электронное правительство, упрощенная налоговая система, вплоть до полного освобождения от налогов с оборота компаний малого предпринимательства, делают Казахстан одной из самых привлекательных стран для масштабирования бизнеса.

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