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Как открыть бизнес в Казахстане
18.08.2021 20:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня Казахстан — перспективный рынок для развития бизнеса. В августе этого года население страны выросло до 19 млн человек (по состоянию на 2001 год оно, для сравнения, составляло 14,8 млн). Номинальный ВВП Казахстана в 2020 году составил $ 163,2 млрд. Это больше, чем ВВП такой страны, как Украина, и в 2,7 раза больше этого показателя в Беларуси.
— Наша компания на рынке с 2006 года, все это время мы оказываем комплексные услуги по открытию бизнеса под ключ, бухгалтерского обслуживания и налогового консультирования. Сразу отметим, что благодаря автоматизации процессов и электронным инструментам (электронное правительство, электронное лицензирование) открыть, а также администрировать бизнес в Казахстане довольно легко.
Присутствие Беларуси и Казахстана в составе ЕАЭС значительно упрощает взаимодействие по визовым и налоговым вопросам. К примеру, белорусам не требуется виза или разрешение на работу на территории Казахстана. Если юрлицо с иностранным представительством будет заниматься внутренней экономической деятельностью в рамках Казахстана и сотрудничать только со странами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией), то может воспользоваться налоговыми льготами. Поговорим об этой возможности чуть позже.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами выхода на рынок Казахстана, важно правильно подобрать нишу для бизнеса и определить форму собственности. В стране активно развивается сфера строительства и проектирования зданий, а также торговое направление. Хотим отметить, что у белорусских продуктов и косметических средств сформировался положительный имидж на рынке Казахстана. Потребители ассоциируют их с качеством и приемлемой ценой.
Что касается выбора формы собственности, из нашей практики наибольшей популярностью для иностранных граждан пользуются две:
Разберем подробнее процесс открытия филиала и ТОО в Казахстане.
Филиал иностранной компании
Такая форма собственности дает возможность учредителю не содержать штат сотрудников, свободно открывать банковские счета как на территории Казахстана, так и за его пределами, рассчитываться в иностранной валюте и
Процедуру регистрации филиала можно пройти только офлайн.
Процесс состоит из следующих шагов:
1. Заявление об учетной регистрации. Документ должен быть заполнен по
2. Положение о филиале (в трех экземплярах и на казахском, и на русском языках). В документе следует прописать название и юридический адрес филиала, а также учредителя — иностранного юрлица, срок деятельности филиала, цель его создания, какие полномочия он будет иметь, указать список должностных лиц и условия прекращения деятельности.
3. Квитанция об оплате пошлины в адрес государственной корпорации «Правительство для граждан» за аккредитацию филиала юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям. Размер госпошлины составляет 6,5 МРП (
4. Генеральная доверенность, выданная иностранной компанией будущему руководителю филиала.
5. Решение о создании филиала, принятое исполнительным органом головной компании.
6. Легализованная выписка из торгового реестра. Документ должен подтвердить законность регистрации иностранного юрлица, которое открывает филиал за рубежом.
7. Копии учредительных документов. Документы должны быть переведены на казахский и русский языки, а также нотариально заверены.
Если директором филиала будет иностранный гражданин, в пакет документов для регистрации необходимо включить нотариально заверенную копию заграничного паспорта (переведенную на казахский и русский языки с нотариальным заверением перевода), а также копию свидетельства индивидуального идентификационного номера.
Если затрагивать тему налогообложения, филиалы юридических лиц-нерезидентов являются плательщиками следующих трех налогов:
Товарищество с ограниченной ответственностью
Рекомендуем выбирать эту форму собственности для торговых компаний и малого бизнеса из-за выгодных условий налогообложения. Иностранный акционер и вовсе освобождается от уплаты налогов на дивиденды при условии владения долями участия более 3 лет.
Стоит отметить, что иностранное лицо не имеет права открывать свое дело или приобретать долю в бизнесе без визы
Запрет на ведение бизнеса без визы бизнес-иммигранта действует для всех иностранцев, включая граждан Беларуси и других стран ЕАЭС. Чтобы получить визу для открытия бизнеса на территории Казахстана, необходимо приглашение от казахстанской стороны и обращение в
Как зарегистрировать ТОО?
Открыть в Казахстане товарищество с иностранным представительством может как один человек, так и группа лиц. Для этого необходимо:
1. Получить легализованную выписку из торгового реестра. Документ должен подтвердить законную регистрацию иностранного юрлица за рубежом.
2. Заверить учредительные документы компании в стране происхождения иностранного юрлица.
3. Выбрать юридический адрес в Казахстане. Уже на этом этапе нужно арендовать или приобрести офисное помещение. При этом вы можете столкнуться с нежеланием арендодателей сотрудничать, если ТОО еще не зарегистрировано. В таком случае рекомендуем заключить предварительный договор аренды юридического адреса.
4. Обозначить
Также нерезиденты ограничены в приобретении и пользовании землей. Иностранцы
В феврале 2021 года президент Казахстана предложил разработать новый законопроект и полностью
5. Определить масштаб бизнеса. В Казахстане
Учитывайте, что из статуса предпринимательства рассчитываются внутренние сборы. Чем больше масштаб, тем выше тарифы. Рекомендуем на старте бизнеса на новом рынке начинать с малого статуса, а после менять по мере того, как компания набирает обороты.
6. Обозначить размер уставного капитала. Минимальный уставный капитал ТОО для малого предпринимательства
7. Подписать учредительный договор (если участников несколько) и оформить решение о создании ТОО.
8. Утвердить устав ТОО. Можете воспользоваться
9. Зарегистрировать компанию в регистрационных органах Казахстана. Вы можете сами подать документы в центр обслуживания населения или зайти на портал
Существует услуга «Номинальный директор», которая делает компанию полностью операционной с момента ее регистрации: НД может открыть счета и подписать первые контракты по поручению учредителей. Услуга позволяет ускорить развитие компании без лишних затрат на срочные визиты в Казахстан.
«Основной налог — 3%»: преимущества для малого бизнеса
Когда компания зарегистрирована, следующий шаг — выбор системы налогообложения. По умолчанию новому юридическому лицу присваивается общеустановленный режим налогообложения, в который входит:
Рекомендуем сразу после регистрации юрлица проверить, не подпадает ли ваша компания под условия специального режима налогообложения. Разница будет ощутима.
На «упрощенке» ТОО уплачивает:
Согласно данным
Резюме
Отсутствие визовых ограничений, электронное правительство, упрощенная налоговая система, вплоть до полного освобождения от налогов с оборота компаний малого предпринимательства, делают Казахстан одной из самых привлекательных стран для масштабирования бизнеса.
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Алексей Филимонов
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