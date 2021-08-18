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Головченко встретится завтра с Мишустиным

18.08.2021 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главы правительств Беларуси и России проведут рабочую встречу в Кыргызстане на полях Евразийского межправительственного совета.

В Чолпон-Ате в очном формате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах, пишет sputnik.by 

Главы делегаций стран ЕАЭС встретятся также с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
В четверг 19 августа белорусский премьер Роман Головченко после заседания Евразийского межправсовета в узком составе проведет рабочую встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Согласно программе визита главы правительства Беларуси, на встречу с главой кабмина РФ у него отведено всего полчаса, но повестка встречи не раскрывается.
Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, на полях саммита в Кыргызстане будут обсуждаться ограничения во взаимной торговле, которые предстоит устранить в 2021-2022 годах. Чиновники рассмотрят сближение нетарифных мер, которые устанавливаются при вывозе товаров, вывозные пошлины, госзакупки и зачисление ввозных пошлин в национальные бюджеты за прошлый год.
Последний раз Роман Головченко и Михаил Мишустин провели телефонные переговоры 15 июля. Тогда главы правительств двух стран обсудили совместное противодействие санкциям.
Общаясь с журналистами 16 июля белорусский премьер уточнил, что разговаривал со своим российским коллегой о кредитно-финансовой поддержке белорусской банковской системы.

"У нас нет сомнений в этой части, что поддержка на взаимовыгодных условиях со стороны России будет. Она полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции ввел", – заявил тогда председатель Совмина.
 
 
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Главы правительств Беларуси и России проведут рабочую встречу в Кыргызстане на полях Евразийского межправительственного совета.
 
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