Головченко встретится завтра с Мишустиным

пиш ет sputnik.by В Чолпон-Ате в очном формате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах,ет sputnik.by





Главы делегаций стран ЕАЭС встретятся также с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

В четверг 19 августа белорусский премьер Роман Головченко после заседания Евразийского межправсовета в узком составе проведет рабочую встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным.





Согласно программе визита главы правительства Беларуси, на встречу с главой кабмина РФ у него отведено всего полчаса, но повестка встречи не раскрывается.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, на полях саммита в Кыргызстане будут обсуждаться ограничения во взаимной торговле, которые предстоит устранить в 2021-2022 годах. Чиновники рассмотрят сближение нетарифных мер, которые устанавливаются при вывозе товаров, вывозные пошлины, госзакупки и зачисление ввозных пошлин в национальные бюджеты за прошлый год.

Последний раз Роман Головченко и Михаил Мишустин провели телефонные переговоры 15 июля. Тогда главы правительств двух стран обсудили совместное противодействие санкциям.

Общаясь с журналистами 16 июля белорусский премьер уточнил, что разговаривал со своим российским коллегой о кредитно-финансовой поддержке белорусской банковской системы.





"У нас нет сомнений в этой части, что поддержка на взаимовыгодных условиях со стороны России будет. Она полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции ввел", – заявил тогда председатель Совмина.



