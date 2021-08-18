цитиру ет smartpress.by Подготовительная встреча сторон намечена на 20 августа. Егоет smartpress.by





"Речь пока не идет о ликвидации партии БНФ - подан иск о ликвидации только движения - общественного объединения БНФ Адраджэньне", - уточняется в сообщении.





Причиной иска о ликвидации стало невыполнение письменного предупреждения, которое было вынесено объединению 14 июля. В БНФ заявляют, что не получали его, отмечая, что именно в этот день состоялся обыск в их офисе. После он был опечатан Следственным комитетом, и сотрудники организации не имели доступа к его документам.





По словам и.о. председателя БНФ Вадима Саранчукова, они рассматривают данный иск "в рамках объявленной властями кампании по зачистке гражданского общества".





ОО БНФ "Адраджэнне" – одно из старейших общественно-политических объединений Беларуси, Основано в 1988 году, зарегистрировано в 1991 году. Насчитывает более 2 тыс. членов.





Структурно и юридически ОО отделено от партии БНФ, хотя руководство политической партии и движения идентично - обе организации возглавляет Григорий Костусев, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО КГБ, совпадает и состав сейма как руководящего органа.



