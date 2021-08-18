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Минюст инициирует ликвидацию объединения БНФ "Адраджэньне"

18.08.2021 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд Беларуси возбудил дело по иску Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения БНФ "Адраджэньне", говорится в сообщении на сайте партии БНФ.

Подготовительная встреча сторон намечена на 20 августа. Его цитирует smartpress.by

"Речь пока не идет о ликвидации партии БНФ - подан иск о ликвидации только движения - общественного объединения БНФ Адраджэньне", - уточняется в сообщении.

Причиной иска о ликвидации стало невыполнение письменного предупреждения, которое было вынесено объединению 14 июля. В БНФ заявляют, что не получали его, отмечая, что именно в этот день состоялся обыск в их офисе. После он был опечатан Следственным комитетом, и сотрудники организации не имели доступа к его документам.

По словам и.о. председателя БНФ Вадима Саранчукова, они рассматривают данный иск "в рамках объявленной властями кампании по зачистке гражданского общества".

ОО БНФ "Адраджэнне" – одно из старейших общественно-политических объединений Беларуси, Основано в 1988 году, зарегистрировано в 1991 году.  Насчитывает более 2 тыс. членов.

Структурно и юридически ОО отделено от партии БНФ, хотя руководство политической партии и движения идентично - обе организации возглавляет Григорий Костусев, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО КГБ, совпадает и состав сейма как руководящего органа.
 
 
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Верховный суд Беларуси возбудил дело по иску Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения БНФ "Адраджэньне", говорится в сообщении на сайте партии...
 
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