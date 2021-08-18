Госпогранкомитет ответил на обвинения литовской стороны

Пограничный комитет Беларуси прокомментировал видео из интернета, на котором белорусские пограничники нарушают границу с Литвой.

По словам пограничного комитета, литовская сторона не предоставляет объективных свидетельств к своим обвинениям, и это подтверждает необоснованность выдвинутых претензий, а также провокацию с целью создать информационный резонанс. В это же время, у белорусского отряда есть доказательства того, что 17 августа была предпринята попытка принудительно перевести мигрантов из Литвы на территорию республики.

Органом государственного управления также подчеркивается, что в ходе событий во вторник люди в форме и с оружием применяли насилие по отношению к беженцам. Белорусские пограничники перекрыли движение для выталкиваемых зарубежных граждан с целью предотвратить незаконное пересечение границы. После этого нарушения границы не произошло.