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Мотоциклист врезался в дерево на Партизанском проспекте в Минске

18.08.2021 21:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте в Минске мотоциклист врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Предварительную информацию о ДТП озвучила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская. По ее словам, авария с участием 22-летнего мотоциклиста произошла сегодня около 19.00. Водитель "Ямахи" ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Васнецова в направлении площади Ванеева, не справился с управлением, его вынесло за пределы проезжей части прямо на дерево.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства аварии.

Мотоциклиста осматривают медики.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Водитель "Ямахи" ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Васнецова в направлении площади Ванеева, не справился с управлением, его вынесло за пределы...
 
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