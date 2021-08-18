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Николай Волович: получается, для президента Афганистана важнее было богатство, а не то, что за ним стоит народ
Источник материала: СТВ
После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Вот понимаете, та страна, в которой власть сильна, в которой власть именно выступает за благо народа, там не получится никакой цветной революции. Тому доказательством – Республика Беларусь.
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Николай Волович: получается, для президента Афганистана важнее было богатство, а не то, что за ним стоит народ
После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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