ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николай Волович: получается, для президента Афганистана важнее было богатство, а не то, что за ним стоит народ

18.08.2021 21:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Волович: получается, для президента Афганистана важнее было богатство, а не то, что за ним стоит народ

Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Капиталу безразличен простой человек. Для капитала, в том числе и международного, важна максимизация прибыли. Вот те люди, которые были при власти – почему они за американцами начали убегать? Ведь они на самом деле не блага народа хотели. Они на самом деле не хотели построить для Афганистана какое-то светлое будущее. Они, сугубо опираясь на американские штыки, хотели решить собственные проблемы. Вот тот же президент, который, фактически только талибы пришли к Кабулу, сел в самолет и улетел, при этом забрав все свое богатство. То есть получается, что для него важнее было именно богатство, а не то, что за ним стоит народ.

Политический аналитик: есть существенное отличие, как действовал СССР и как действовали американцы в Афганистане

Вот понимаете, та страна, в которой власть сильна, в которой власть именно выступает за благо народа, там не получится никакой цветной революции. Тому доказательством – Республика Беларусь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После захвата власти «Талибаном» Кабул продолжают покидать тысячи местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названо число жертв войны в Афганистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by