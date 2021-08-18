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Тихановская о муже в его день рождения: «Он стал жертвой этого режима, но дал нам возможность продолжать борьбу»

18.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская выступила на акции в честь дня рождения мужа в Вильнюсе.

Тихановская о муже в его день рождения: «Он стал жертвой этого режима, но дал нам возможность продолжать борьбу»

— Сегодня день, который еще два года назад мы каждый год праздновали с Сергеем, — сказала Светлана Тихановская. — Он всегда был хозяином торжества, любил компании, друзей и был заводилой. С ним всегда было легко. У него такая харизма, все любили приходить к нему в гости.

Очень странно проводить праздники без него. Но я очень рада, что несмотря на то, что его рядом нет, со мной встречает его день рождения столько людей. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что вы не забываете.

Через адвоката я передала, что его день рождения празднуют тысячи людей, что его помнят, любят и гордятся им. Сергей стал жертвой этого режима, но дал нам возможность продолжать борьбу.

 
 
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ПолитикаСветлана Тихановская выступила на акции в честь дня рождения мужа в Вильнюсе.
 
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