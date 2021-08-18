В Беларуси плюс семь новых политзаключенных. Кто они?

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

Правозащитное сообщество Беларуси назвало их имена: Артур Хотько, Егор Вершинин, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитрий Шиманский, Максим Тишкевич, которым предъявлены обвинения и вынесены приговоры по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»).

Также в списке политзаключенных Павел Лукоянов, которого обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки»).

Правозащитники требуют от белорусских властей немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.