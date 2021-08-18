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В Беларуси плюс семь новых политзаключенных. Кто они?
18.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники требуют их немедленного освобождения.
Правозащитное сообщество Беларуси
Также в списке политзаключенных Павел Лукоянов, которого обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки»).
Правозащитники требуют от белорусских властей немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.
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Правозащитники требуют их немедленного освобождения.
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