В Гродно хотят назвать улицу именем митрополита Филарета

пишет «Гродненская правда». В понедельник на заседании топонимической комиссии Гродненского горисполкома рассматривалось наименование элемента улично-дорожной сети Гродно в честь митрополита Филарета. Назывались возможные улицы в новом микрорайоне Грандичи, новом квартале жилой застройки по улице Магистральной возле малого кольца вокруг исторического центра Гродно, в районе улицы Левонабережной около Немана,«Гродненская правда».





В итоге преимущество было отдано предложению переименовать участок ныне существующей улицы Горького от площади Тызенгауза до пересечения с улицами 17 Сентября и Коммунальной. Предложение выносится на общественное обсуждение.













В начале этой улицы на архиерейском подворье находится епархиальное управление и домовая церковь Николая Чудотворца. Все это было создано при непосредственном участии владыки Филарета.





В планах епархии установить на вновь названной улице памятник митрополиту Филарету.





Гродненцы могут отправить свои предложения по адресу:





Гродненский городской исполнительный комитет, пл. Ленина, 2/1;

по электронной почте [email protected] ;

используя сервис «Электронные обращения на официальном сайте Гродненского горисполкома grodno.gov.by.



