Виктор Бабарико: «Ни о чем не жалею. Теперь — тем более!»

— Я по всем вам очень скучаю. Но ни о чем не жалею. Нужно точно знать, что жить по-старому было невозможно уже в начале прошлого года. Теперь — тем более!

Когда вспоминаешь тех, кто был и остался рядом, возникает чувство невероятного подъема и уверенности. Ведь даже те люди, которых я знаю, стоят необычайно много. А скольких мне не довелось увидеть и познакомиться ? Все же нельзя забывать, что страна — это не институт власти, а люди. Значит мне повезло жить в стране, в которой живут Илья, Макс, Маша (адвокаты Илья Салей, Максим Знак и Мария Колесникова, — прим Blizko.by) и остальные знакомые и неизвестные.





Всем передавай благодарности за то, что мы — вместе! Крепко всех обнимаю!, пишет Бабарико.

Напомним, экс-банкир Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам заключения. Он отбывает срок в Новополоцкой ИК №1.



