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Теперь и в Польше устанавливают колючую проволоку на границе с Беларусью

18.08.2021 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силы безопасности Польши укрепляют польско-белорусскую границу колючей проволокой, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь, сообщает в среду Associated Press.

По словам министра обороны Мариуша Блащака, в операции по установке заграждения из колючей проволоки участвовало более 900 польских военнослужащих. Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик отметил, что "пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу". Польским пограничникам сдерживать нелегалов теперь помогают военные, отмечается в сообщении.

Министерство обороны Польши сообщило, что колючая проволока сейчас установлена почти на 100 из 418 километров границы, и что скоро такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.

"Приоритетом правительства является безопасность польских граждан", - говорится в заявлении министерства обороны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со своей стороны обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть люди, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения.


"Не будет того, чтобы шантаж со стороны Лукашенко заставлял нас принять кого-либо", - сказал Моравецкий журналистам в среду.

Однако в среду два депутата от оппозиционной партии "Гражданская платформа" принесли одеяла, спальные мешки и еду группе из 50 человек на нейтральной полосе между Польшей и Беларусью. Они призвали правительство обеспечить гуманное обращение с нелегалами, отмечает агентство.
 
Теги: Минск
 
 
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Силы безопасности Польши укрепляют польско-белорусскую границу колючей проволокой, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые...
 
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