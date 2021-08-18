Теперь и в Польше устанавливают колючую проволоку на границе с Беларусью

По словам министра обороны Мариуша Блащака, в операции по установке заграждения из колючей проволоки участвовало более 900 польских военнослужащих. Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик отметил, что "пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу". Польским пограничникам сдерживать нелегалов теперь помогают военные, отмечается в сообщении.





Министерство обороны Польши сообщило, что колючая проволока сейчас установлена почти на 100 из 418 километров границы, и что скоро такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.





"Приоритетом правительства является безопасность польских граждан", - говорится в заявлении министерства обороны.





Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со своей стороны обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть люди, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения.









"Не будет того, чтобы шантаж со стороны Лукашенко заставлял нас принять кого-либо", - сказал Моравецкий журналистам в среду.





Однако в среду два депутата от оппозиционной партии "Гражданская платформа" принесли одеяла, спальные мешки и еду группе из 50 человек на нейтральной полосе между Польшей и Беларусью. Они призвали правительство обеспечить гуманное обращение с нелегалами, отмечает агентство.



