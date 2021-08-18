Тилль Линдеманн станет хедлайнером военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве

Источник материала: ОНТ

Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в роли специального гостя на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Послушать, что именно будет петь фронтмен культового коллектива, можно 4 и 5 сентября в Москве на Красной площади. Об этом информирует сайт фестиваля.

На XIV фестивале «Спасская башня» помимо Линдеманна выступят военные оркестры регионов России, а также из Беларуси, Мексики, Катара, Австрии и Греции.

Фото: danny_uhlmann/Instagram

Подписывайтесь на нас в Telegram