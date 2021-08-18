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Тилль Линдеманн станет хедлайнером военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве
Источник материала: ОНТ
Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в роли специального гостя на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Послушать, что именно будет петь фронтмен культового коллектива, можно 4 и 5 сентября в Москве на Красной площади. Об этом
На XIV фестивале «Спасская башня» помимо Линдеманна выступят военные оркестры регионов России, а также из Беларуси, Мексики, Катара, Австрии и Греции.
Фото: danny_uhlmann/Instagram
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Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в роли специального гостя на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Послушать,...
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