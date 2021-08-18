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Верховный Суд признал «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией
Источник материала: ОНТ
Верховный Суд Беларуси по заявлению Генпрокурора сегодня признал неформальную организацию «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической.
Этот статус сообщество получило за свою деятельность в телеграмм-чатах и каналах, где администраторы из-за рубежа призывали поджигать, взрывать и убивать госслужащих, журналистов и обычных людей. Некоторые участники сообщества попытались совершить акты терроризма, но их действия были вовремя пресечены.
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Верховный Суд Беларуси по заявлению Генпрокурора сегодня признал неформальную организацию «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической. Этот...
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