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Верховный Суд признал «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

18.08.2021 21:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Верховный Суд признал «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

Верховный Суд Беларуси по заявлению Генпрокурора сегодня признал неформальную организацию «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической.

Этот статус сообщество получило за свою деятельность в телеграмм-чатах и каналах, где администраторы из-за рубежа призывали поджигать, взрывать и убивать госслужащих, журналистов и обычных людей. Некоторые участники сообщества попытались совершить акты терроризма, но их действия были вовремя пресечены.

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Верховный Суд Беларуси по заявлению Генпрокурора сегодня признал неформальную организацию «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической. Этот...
 
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