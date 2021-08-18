Рост ВВП и необходимость диверсификации экспорта: промежуточные итоги в экономике за 2021 год

Источник материала: ОНТ

Тема, которая волнует весь мир – экономика. От нее зависит, как будем жить и что будем есть. Спустя полтора года после начала пандемии, и недавнего появления вакцин ситуация стала постепенно восстанавливаться, однако это происходит постепенно и не для всех. Сейчас главным риском для мировых рынков стала неконтролируемая инфляция. На фоне дефицита цены выросли буквально на все: от металлов до продуктов питания. Страны стали отменять локдауны, а производство – возобновляться. Мы предприятия не закрывали, как итог ВВП с начала года вырос на 3,3%. По прогнозам Минэкономики, минимум такая же цифра останется по итогам года. Пока же результаты социально-экономического развития страны за полгода подвели в Доме правительства. Из плюсов – реальные располагаемые доходы населения так же увеличились – на 3,5%, что выше прогноза. Но угроз остается предостаточно.

На первый взгляд просто шум, на самом деле – звук денег. В пику тем, кто «за» тишину на производствах – именно благодаря промышленности в экономике наступила оттепель. Это она стала драйвером роста ВВП в этом году. Продавали за рубеж больше, как следствие – объем производства по сравнению с 2020 годом увеличился более чем на 10%. Что важно, в первую очередь за счет высокотехнологичной продукции – оптика, электроника, фармацевтика, машиностроение и деревообработка. По сути, те отрасли, на которые когда-то обратили особое внимание и провели модернизацию.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Наряду с промышленностью мы видим что активно восстанавливается и сфера услуг, эту тенденцию, этот тренд мы наблюдаем с апреля месяца. Большинство отраслей, если быть точным 80% сферы услуг, уже находится в положительной зоне, наибольший вклад вносит сфера услуг, связанная с общественным питанием, транспортом, продолжает устойчиво расти IT-сфера, это связано и с увеличением зарегистрированных предприятий, и с ростом экспорта. Поэтому сфера услуг сегодня становится одним из помощников к промышленности – драйвером к росту экономики».

А ведь именно в этом году от экономики Беларуси ожидали меньше всего, если не сказать больше – предрекали коллапс. Мол, мельница коронакризиса 2020 года перемелет. Логика такая – в жернова попали все страны мира, значит и вы. Действительно, если не выживать, то приспосабливаться приходится, удары прилетают один за одним. И вот сейчас – санкции. На их фоне Минтранспорта Литвы не так давно заявил, что с декабря прекратит транзит белорусских калийных удобрений через литовские порты. Пока официально Вильнюс об этом не уведомил. Чтобы дело не закончилось нокаутом подготовиться стоит. Есть альтернатива – через российские порты Мурманска и Ленинградской области. Да, маршруты длиннее, но не значит, что дороже.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: «Мы в принципе выработали единую тарифную политику с РФ и, конечно, это предмет переговоров Беларуси с РЖД по тарифной политике. Это огромные потери для литовских железных дорог и, безусловно, потери для Клайпедского порта, это очевидно, это потери доходов. Это выстрел не просто в ногу, я бы сказал в голову».

Ведь заменить Клайпеде белорусский грузопоток просто нечем. Эксперты предрекают литовским терминалам черные времена. Для нас же санкции еще и хороший толчок – диверсифицировать поставки. Что абсолютно нормально для любой экономики, а кто в бизнесе не шевелится, как известно, проигрывает. При этом, о доходность, что калий, что нефть, которые всегда приносили ощутимый плюс в экономику, останется практически прежней.

За каждым цифрой в экономике, конечно же, качество жизни человека. Здесь и поддержка многодетных семей, обеспечение рабочими местами, доступность медицины и зарплата.

Она, кстати, росла на протяжении года. В среднем белорус сегодня получает более 1400 рублей. Постепенно повышаются доходы в так называемой бюджетной сфере – у медиков и педагогов, сегодня составляют 80% от средней по стране. А вот количество организаций, где люди зарабатывают менее пятисот, в течение года уменьшилось аж в 15 раз.

Больше ожидаемого выросли цены, но и здесь есть объяснение – в мире за последний год продовольствие подорожало на 33%! Наши продукты на этом фоне – всего на 10%. В той же строительной отрасли план выполнен полностью – введено более 2 миллионов квадратных метров

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и Строительству Палаты представителей Национального Собрания Беларуси: «Мы перевыполнили планы по социальной поддержке строительства жилья. Для многодетных семей Совет министров планировал в начале года построить не менее 350 тысяч квадратных метров. Результат – 632 тысячи квадратных метров сдано в первом полугодии сдано для многодетных семей. И много заделов в строительстве. Квартиру за один день не построишь, поэтому заделы в первом полугодии они дадут результат во втором полугодии».

Эксперты уверены, если первые полгода по большей части показателей социально-экономическое развитие в плюсе, то и год в целом получится удачным.

Конечно, в экономике есть и проблемы. В первую очередь, речь об эффективности бизнес процессов, второй момент – инвестиции. Правительством сейчас разработан план по их привлечению. В этом вопросе свет клином на западе не сошелся, как говорится, направо пойдешь – много денег найдешь, ведутся активные переговоры с партнерами на Востоке и Юго-Востоке.

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