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СК: задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН

18.08.2021 21:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК: задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН

Управление Следственного комитета Беларуси по Минску продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту массовых беспорядков на территории столицы. В рамках расследования устанавливаются лица, причастные к организации преступных действий.

18 августа по подозрению в организации и активном участии в грубо нарушающих общественный порядок действиях задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН: Ирина Левшина, Екатерина Боева и Дмитрий Новожилов и. С их участием ведутся неотложные следственные действия.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Управление Следственного комитета Беларуси по Минску продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту массовых беспорядков на...
 
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