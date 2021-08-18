|
СК: задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН
Источник материала: ОНТ
Управление Следственного комитета Беларуси по Минску
18 августа по подозрению в организации и активном участии в грубо нарушающих общественный порядок действиях задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН: Ирина Левшина, Екатерина Боева и Дмитрий Новожилов и. С их участием ведутся неотложные следственные действия.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление Следственного комитета Беларуси по Минску продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту массовых беспорядков на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)