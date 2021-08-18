СК: задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН

Источник материала: ОНТ

Управление Следственного комитета Беларуси по Минску продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту массовых беспорядков на территории столицы. В рамках расследования устанавливаются лица, причастные к организации преступных действий.

18 августа по подозрению в организации и активном участии в грубо нарушающих общественный порядок действиях задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН: Ирина Левшина, Екатерина Боева и Дмитрий Новожилов и. С их участием ведутся неотложные следственные действия.

Фото: БЕЛТА

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