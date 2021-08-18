«Талибан» как стратегия США для удара по России: чего ждать дальше?

Источник материала: ОНТ

Афганистан под контролем «Талибана». Картина драматическая – бегущий из Кабула Президент, отчаяние местных жителей, которые готовы спасаться, хватаясь буквально за стойки шасси улетающих американских самолетов. Действительно жуткие кадры. И, конечно, поведение Штатов, для которых 20 лет в Афганистане завершается столь бесславно. Впрочем, многие уверяют, что внезапный уход американцев – это хорошо спланированная стратегия, а цель – удар по России и союзникам в регионе.

Так чего же ждать дальше? Что еще могло бы отвести регион от вооруженного хаоса? Об этом размышляли гости программы «ОбъективНО» аналитик Александр Павловский, политологи Юрий Шевцов и Вадим Елфимов.

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