Максим Назаров: украинцы очень свободолюбивы, но им нужен «хозяин», как Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Настоящий сильный политик всегда познается в трудные минуты. Почему выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на митинге 16 августа 2020 года стало переломным моментом во время протестов в стране? На этот вопрос в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ ответил ведущий украинского телеканала «Наш» Максим Назаров.





Максим Назаров: «Дело в том, что в Украине обсуждали “Большой разговор с Президентом” Александром Лукашенко исключительно в рамках отношений Украины и Беларуси, исключительно в рамках того, что было озвучено Александром Григорьевичем во время этого “Большого разговора”. Было несколько ключевых месседжей, которые очень затронули и самолюбие, и понятие вообще дальнейших взаимоотношений между государствами. В офисе Президента были сделаны некоторые месседжи, были написаны некоторые методички для политиков. И началось! Во-первых, что не понравилось, что громко зашло в информпространстве Украины – это подготовка боевиков. Здесь это посчитали словами бездоказательными. В общем-то, это немного охладило голову Владимира Зеленского. Это не понравилось. Разумеется, мой “Большой разговор” на 40 минут практически не остался без ведома. Есть некоторые вопросы лично ко мне, есть многие вопросы из озвученного по поводу того, что, если Александр Григорьевич зайдет мирно, без оружия, то будет 90% [украинцев за него]».

Назаров объяснил, почему, с его точки зрения, в Украине столь серьезная поддержка Президента Беларуси.

Максим Назаров: «Есть тенденция, есть социологические опросы. И, действительно, они показывают, что в 2019 году поддержка была действительно колоссальная, больше 50%, даже, по-моему, 60%. Говорили, что Лукашенко – практически наш Президент, классный дядька. Прошлогодняя ситуация у вас подкосила доверие. И в соцопросах уже процент, который доверял Лукашенко, и который, я так понимаю, хотел бы, он меньше. Это приблизительно 40%. Это все равно достаточно. Чем это обусловлено? Все очень просто. Когда Зеленского выбрали Президентом, финал всей этой гонки оказался абсолютным рекордом. 15 миллионов украинцев никогда не голосовали одновременно во втором туре за одного человека, если мы не говорим о количестве населения, которое падало. 73% за Зеленского и большинство в Раде - это не просто проявление демократии, это желание изменений. Изменения должны были произойти одной сильной рукой. Мандат этой руке доверили люди, народ. Разумеется, Зеленский в начале своей каденции действовал где-то похоже по методам на Александра Лукашенко. Это многим украинцам нравилось. Понимаете, у нас есть такая история, когда мы очень свободолюбивы, когда очень любим демократию, когда нам что-то очень не нравится в рамках глобальном, мы идем на Майдан. Но, с другой стороны, нам очень нужен хозяин – Гетманы тоже отсюда. Поэтому сложная психология, она определяет это вожделение к политике такой, у нас называется “лукашенщина”».

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