|
Повернуть историю вспять и ложный путь для Беларуси: зачем это противникам власти – в программе «ОбъективНо» на ОНТ
Источник материала: ОНТ
Август – знаковый месяц для нашей страны. 30 лет назад – ГКЧП, заведомо обреченная попытка повернуть историю Советского Союза вспять. Год назад – обреченная попытка навязать Беларуси ложный путь развития. О причинах и последствиях, а еще о том, что из недавнего «Большого разговора» оказалось столь созвучно происходящему – говорили гости программы «ОбъективНо».
Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан и руководитель общественной организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько вспомнили некоторые моменты из прошлого и зафиксировали настоящий момент.
Подробнее смотрите в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повернуть историю вспять и ложный путь для Беларуси: зачем это противникам власти – в программе «ОбъективНо» на ОНТ
Август – знаковый месяц для нашей страны. 30 лет назад – ГКЧП, заведомо обреченная попытка повернуть историю Советского Союза вспять. Год назад – обреченная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)