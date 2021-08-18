Повернуть историю вспять и ложный путь для Беларуси: зачем это противникам власти – в программе «ОбъективНо» на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Август – знаковый месяц для нашей страны. 30 лет назад – ГКЧП, заведомо обреченная попытка повернуть историю Советского Союза вспять. Год назад – обреченная попытка навязать Беларуси ложный путь развития. О причинах и последствиях, а еще о том, что из недавнего «Большого разговора» оказалось столь созвучно происходящему – говорили гости программы «ОбъективНо».

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан и руководитель общественной организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько вспомнили некоторые моменты из прошлого и зафиксировали настоящий момент.

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