Более 100 иностранцев вакцинировались за месяц в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

Беларусь встречает туристов, которые едут к нам прививаться. Только в Гомельской области за последний месяц укол от ковида получили более 100 иностранцев. В основном это граждане Украины из приграничных областей. Они приезжают в регион по предварительной записи к назначенному времени. Их принимают восемь поликлиник – не только в Гомеле, но и в райцентрах. Стоимость услуги – 140 рублей. В эту сумму входит вакцинация двумя компонентами и выдача прививочного сертификата.





Наталья Вышковская, гражданка Украины (г. Киев): «Безумно обрадовались, обсудили с друзьями, все так скептически отнеслись – ну, пробуйте. Я лично хочу передать "спасибо" за то, что вообще дали возможность приехать сюда и вакцинироваться, потому что среди тех вакцин, которые на сегодня разработаны, меня больше устраивает "Спутник". И по состоянию здоровья, и логически по тому, как я отслеживаю материалы по вакцинации, последствиям, возможностям. Поэтому мы благодарны правительству, что они дали нам, гражданам другой страны, приехать сюда вакцинироваться».

Равиль Абубекеров, гражданин Украины (г. Киев): «Здесь "Спутником" прививают, у нас в Украине этого нет. А я лично доверяю "Спутнику" больше, чем любым другим вакцинам. У меня международный бизнес, выезжать в Россию со "Спутником" проблем не будет, и в другие страны тоже».

Светлана Кудласевич, заместитель главного врача Гомельской городской центральной поликлиники: «Перед тем, как приехать на вакцинацию, иностранный гражданин должен зарегистрироваться в информационной системе в Сети и далее получить обязательное подтверждение на приглашение. В тот день, когда ему придет приглашение, необходимо не ранее, чем за два дня, явиться на вакцинацию».

Напомним, с 15 июля для иностранцев, желающих привиться, действует безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из Беларуси. Возможность упрощенного посещения предоставлена гражданам 73 государств.

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