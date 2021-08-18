Донецкий «Шахтер» обыграл «Монако» в футбольной Лиге чемпионов в серии плей-офф

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов сыграны три матча плей-офф за попадание в групповой этап.

Донецкий «Шахтер» одержал важную победу – вице-чемпион Украины обыграл «Монако» – 1:0. Автором единственного гола стал бразильский легионер Педриньо. Молдавский «Шериф» в первом матче также одержал победу. С разгромным счётом 3:0 повержено «Динамо» из хорватского Загреба. В третьей игре дня австрийский «Зальцбург» был сильнее «Брондбю» из Дании – 2:1. Ещё три встречи пройдут сегодня.

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