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Донецкий «Шахтер» обыграл «Монако» в футбольной Лиге чемпионов в серии плей-офф

18.08.2021 21:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Донецкий «Шахтер» обыграл «Монако» в футбольной Лиге чемпионов в серии плей-офф

В футбольной Лиге чемпионов сыграны три матча плей-офф за попадание в групповой этап. 

Донецкий «Шахтер» одержал важную победу – вице-чемпион Украины обыграл «Монако» – 1:0. Автором единственного гола стал бразильский легионер Педриньо. Молдавский «Шериф» в первом матче также одержал победу. С разгромным счётом 3:0 повержено «Динамо» из хорватского Загреба.  В третьей игре дня австрийский «Зальцбург» был сильнее «Брондбю» из Дании – 2:1. Ещё три встречи пройдут сегодня.   

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В футбольной Лиге чемпионов сыграны три матча плей-офф за попадание в групповой этап.  Донецкий «Шахтер» одержал важную победу – вице-чемпион Украины обыграл...
 
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