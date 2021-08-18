Бритни Спирс объяснила, зачем публикует фотографии топлес в Instagram

Источник материала: ОНТ

Популярная американская певица Бритни Спирс опубликовала в соцсети Instagram очередные снимки, на которых позирует топлес. Девушка прикрывает оголенную грудь руками, передает Complex.

У артистки нашлось объяснение желанию публиковать подобные фото.

Бритни также отметила, что в обнажении видит и более глубокий подтекст – иллюстрацию движения в ее освобождение от опеки отца – #freebritney.

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