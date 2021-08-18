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Бритни Спирс объяснила, зачем публикует фотографии топлес в Instagram
Источник материала: ОНТ
Популярная американская певица Бритни Спирс опубликовала в соцсети Instagram очередные снимки, на которых позирует топлес. Девушка прикрывает оголенную грудь руками,
У артистки нашлось объяснение желанию публиковать подобные фото.
Бритни также отметила, что в обнажении видит и более глубокий подтекст – иллюстрацию движения в ее освобождение от опеки отца – #freebritney.
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Популярная американская певица Бритни Спирс опубликовала в соцсети Instagram очередные снимки, на которых позирует топлес. Девушка прикрывает оголенную грудь руками,...
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