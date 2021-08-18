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Правоохранители обнаружили у активиста деструктивных Telegram-каналов оружейный схрон

18.08.2021 21:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники гродненского управления ГУБОПиК МВД с коллегами из ГАИ Волковысского РОВД сегодня днем задержали 39-летнего ранее судимого за подделку документов мужчину из Мозыря. Как пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, дома у мужчины был найден оружейный схрон, сообщает БЕЛТА.

"Будучи активным участником деструктивных Telegram-каналов и чатов, он в октябре прошлого года размещал в свободном доступе в интернете материалы, направленные на возбуждение социальной вражды и розни, не скупился на унижения, оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, - сообщает подробности Ольга Чемоданова. - Милиционеры настигли его "Тойоту" в Берестовицком районе, на трассе в сторону госграницы".

По месту жительства задержанного в Гродненском районе изъяты пистолет Макарова, патроны к нему, четыре пневматические винтовки, оптические прицелы, прибор ночного видения, наручники, мачете, несколько ноутбуков и айфонов, а также более $11 тыс.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Выявляются все противоправные действия фигуранта.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники гродненского управления ГУБОПиК МВД с коллегами из ГАИ Волковысского РОВД сегодня днем задержали 39-летнего ранее судимого за подделку документов...
 
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