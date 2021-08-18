«Цель наказать — достигнута». Самолеты из Европы опять полетят в Беларусь?

Источник материала: Салiдарнасць

Запад рассматривает вариант возобновления рейсов в Минск.





По информации «Филина», полученной сразу из нескольких независимых друг от друга источников, в настоящее время в Евросоюзе на политическом уровне активно обсуждается возможность возобновления авиасообщения между Беларусью и странами ЕС, прекращенного после вынужденной посадки рейса Ryanair Афины — Вильнюс в Минске. Достаточно высока вероятность, что это случится уже в первой половине осени.

Пока дискуссии на этот счет продолжаются. Мы, в свою очередь, разбираем с экспертами последствия и перспективы «воздушных санкций»: достигнуты ли цели, которые ставились перед авиаблокадой Беларуси; какое развитие событий они видят наиболее вероятным?

Политолог Павел Усов считает, что проблему можно было бы решить, если бы белорусские власти извинились за инцидент, но они вряд ли на это пойдут.

— Вопрос в том, какого результата мы ожидали. Если кто-то ожидал, что воздушная блокада полетов из Беларуси и над Беларусью приведет к свержению авторитарного режима, то, конечно, нет, — сказал «Филину» собеседник. — Санкции в краткосрочной перспективе не всегда приводят к краху системы, поскольку на это требуется время и больший масштаб.

Если говорить о макроэкономических и психологических результатах, то здесь, конечно, эффект был достигнут. В этом признался и сам Лукашенко во время 8-часового разговора, когда заявил, что считает ошибкой посадку самолета и арест Протасевича.

Власти не ожидали такого серьезного решения от стран Евросоюза. Нужно понимать причины введения санкций: никто не добивался отставки Лукашенко — это был ответ на варварские действия белорусских властей. Другой реакции в таком контексте быть не могло, независимо от того, приведет это к политическим изменениям в Беларуси или нет.

Продолжая макроэкономический аспект, большой удар был нанесен по государственной компании «Белавиа», которая вынуждена была искать другие маршруты, чтобы компенсировать потери. Это был удар и по белорусскому бюджету, который вынужден больше тратить на поддержку «Белавиа».

В целом политический эффект тоже был сильным, если даже нерациональный Лукашенко был вынужден признать абсурдность своего решения.

Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Лукашенко, 9 августа

Политический обозреватель Валерий Карбалевич говорит о том, что главной целью было наказать виноватого, а не исправить его.

— Я не думаю, что вообще ставились какие-то задачи, чтобы получить конкретный результат, — сказал «Филину» аналитик. — Тут работает другая логика. Произошло конкретное правонарушение, и оно должно быть наказано. Не обязательно нарушитель должен исправиться.

Это логика как с тюремным заключением, не обязательно же цель исправить, главное — наказание. Причем, наказание демонстративное, чтобы видели и другие лидеры, похожие на белорусского. Функция международного сообщества исполнена.

Похожее мнение имеет и экс-секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов:

— Цели были простыми: показать, что авиапиратство недопустимо и это должно быть наказано. Как должны быть наказаны компании, которые на этом зарабатывают, имею в виду «Белавиа». Нельзя говорить, что все цели достигнуты, ведь революция в Беларуси не состоялась. Но цель наказать, что никто не останется без наказания — достигнута.

Все эксперты склонны считать, что в ближайшее время ждать возобновления рейсов в Минск не приходится.

— Уже есть сообщения о том, что Польша возобновит полеты в Беларусь в октябре. Не знаю, правда ли это. Следует понимать, что этот мораторий негативно сказался и на гражданах Беларуси, — говорит Павел Усов. — Ведь это был чуть ли не единственный выход для тех, у кого могли быть проблемы с властью. Закрытие такого гуманитарного коридора ограничивало возможности граждан, оказавшихся в определенном гетто. С гуманитарной точки зрения, возобновление некоторых рейсов в Беларусь было бы важным облегчением.

Но вряд ли это произойдет. Причин тому ряд: в первую очередь политические. Необходимо, чтобы белорусские власти пошли хотя бы на формальные уступки, чтобы можно было бы сказать о прекращении репрессий. Или если Лукашенко извинится за то, что сделал. Но он, конечно, не собирается этого делать.

Пока результатов официального расследования нет, лишь частично озвучены переговоры между диспетчером и пилотом. Речь также идет об искусственно спровоцированном миграционном кризисе. В такой ситуации не может быть и речи о возвращении рейсов. Пока Лукашенко не успокоит миграционный транзит, думаю, существенных изменений не будет.

— Запрет полетов в Беларусь и над Беларусью является составной частью общеевропейских санкций. Они будут сохраняться до того момента, пока существует режим Лукашенко. Это все надолго, по крайней мере, быстрой отмены ждать не приходится, — уверен Валерий Карбалевич.

— Не будут летать, — категоричен в беседе с «Филином» Анатолий Котов. — Польский Lot уже объяснил , почему на их сайте можно купить билеты в Минск. Дело в том, когда вводилась блокада на полеты, то следующим сроком технически был октябрь. Пока в Беларуси ничего не изменится, то белорусское небо будет чистым. Тем более, что в сентябре должны быть опубликованы официальные данные международного расследования по инциденту з Raynair, ничего хорошего белорусской стороне ждать не приходится.