Советник Кадырова объяснил свой комментарий о талибах-красавчиках. Где это обращение мы уже слышали?

Адам Шахидов

Фото: @adam_shakhidov





Советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов объяснил свой комментарий в Instagram, в котором он назвал боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) «красавчиками». Очередной комментарий появился под тем же постом на его странице в соцсети.





Шахидов подчеркнул, что его ответ, который ранее сочли удаленным, на самом деле исчез из-за того, что был удален сам вопрос, а советник от собственных слов не отказывается.





«Мой ответ был мудрым, я поддержал матуридитов и ханафитов. (...) И если талибы докажут, что они антисалафиты и что они против ваххабитов-экстремистов, то их тоже поддержу, потому это наш путь, а теперь передай это "Ленте.ру"», — заявил Шахидов в ответ одной из пользовательниц.





После того как девушка указала на то, что движение «Талибан» признано в России террористическим, советник главы Чечни подчеркнул, что в стране их «приняли гостями» и «не считают угрозой».





Ранее под постом, в котором Шахидов призвал подписчиков понять позицию ахлю-сунна, один из комментаторов спросил, являются ли талибы красавчиками. «Матуридиты-ханафиты (талибы, как и значительная часть афганцев, придерживаются этого течения — прим. «Ленты.ру») всегда красавчики», — ответил Шахидов, скриншот его сообщения есть в распоряжении редакции.





«Лента.ру» обратилась за комментарием к пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову, министру Чечни по национальной политике Джамбулату Умарову, а также муфтию республики Салаху Межиеву, однако оперативного ответа не получила.





16 августа Кадыров назвал события в Афганистане, контроль над которым установили талибы, очередной аферой США против мусульман и призвал готовиться к худшему из-за «Талибана». По его мнению, радикальное движение является американским проектом.



