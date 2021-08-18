ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Советник Кадырова объяснил свой комментарий о талибах-красавчиках. Где это обращение мы уже слышали?

18.08.2021 21:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Советник Кадырова Шахидов заявил, что его комментарий о талибах-красавчиках был мудрым

Адам Шахидов
Фото: @adam_shakhidov

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов объяснил свой комментарий в Instagram, в котором он назвал боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) «красавчиками». Очередной комментарий появился под тем же постом на его странице в соцсети.

Шахидов подчеркнул, что его ответ, который ранее сочли удаленным, на самом деле исчез из-за того, что был удален сам вопрос, а советник от собственных слов не отказывается.

«Мой ответ был мудрым, я поддержал матуридитов и ханафитов. (...) И если талибы докажут, что они антисалафиты и что они против ваххабитов-экстремистов, то их тоже поддержу, потому это наш путь, а теперь передай это "Ленте.ру"», — заявил Шахидов в ответ одной из пользовательниц.

После того как девушка указала на то, что движение «Талибан» признано в России террористическим, советник главы Чечни подчеркнул, что в стране их «приняли гостями» и «не считают угрозой».

Ранее под постом, в котором Шахидов призвал подписчиков понять позицию ахлю-сунна, один из комментаторов спросил, являются ли талибы красавчиками. «Матуридиты-ханафиты (талибы, как и значительная часть афганцев, придерживаются этого течения — прим. «Ленты.ру») всегда красавчики», — ответил Шахидов, скриншот его сообщения есть в распоряжении редакции.

«Лента.ру» обратилась за комментарием к пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову, министру Чечни по национальной политике Джамбулату Умарову, а также муфтию республики Салаху Межиеву, однако оперативного ответа не получила.

16 августа Кадыров назвал события в Афганистане, контроль над которым установили талибы, очередной аферой США против мусульман и призвал готовиться к худшему из-за «Талибана». По его мнению, радикальное движение является американским проектом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советник Кадырова Шахидов заявил, что его комментарий о талибах-красавчиках был мудрым
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определённая закалка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by