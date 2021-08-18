пишет sputnik.by Верховный суд признал формирование "Отряды гражданской самообороны" террористической организацией, ее деятельность в Беларуси запрещена, об этом заявил начальник управления Генпрокуратуры республики Сергей Абрамович,sputnik.by

"По заявлению генерального прокурора Верховный суд Республики Беларусь признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической. С сегодняшнего дня деятельность данной организации на территории нашей страны запрещена", – сказал Абрамович.

Решение суда вступило в законную силу. Как подчеркнул представитель Генпрокуратуры, любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации, повлекут уголовную ответственность.





Ранее генпрокурор Андрей Швед направил заявление в Верховный суд о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией.





На сайте Генпрокуратуры отмечалось, что сообщество "Отряды гражданской самообороны Беларуси" было создано в сентябре 2020 года, руководителем формирования назывался гражданин Германии Денис Хофман. Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-каналы и чаты. Через них обучали, как собирать самодельные взрывные устройства, а также тактике силового противодействия правоохранителям.





Сообщалось, что по фактам совершения членами этой организации терактов возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 289 (акт терроризма) и 359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля) УК Беларуси.

Спящие ячейки

В начале июля Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы вскрыли "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. По его словам, объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности.





Лукашенко подчеркнул тогда, что целью этих отрядов была насильственная смена власти в стране. Кроме этого, они пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка, организовали покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.





Через несколько дней МИД Беларуси официально проинформировал Берлин о гражданине Германии Денисе Хофмане, который руководил признанным в стране экстремистским telegram-каналом "Отряды гражданской самообороны Беларуси" и, по версии белорусских спецслужб, планировал теракты в республике.



