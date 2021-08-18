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Заявление БелаПАН: Мы продолжим работу
Источник материала: Партизан
Журналисты выступили с заявлением в связи с задержаниями своих сотрудников. Сайты БелаПАН — belapan.by и belapan.com до сих пор недоступны.
«БелаПАН расценивает происходящее как продолжение политики подавления свободы слова в Беларуси и требует немедленного освобождения задержанных коллег, а также всех находящихся в заключении журналистов», — говорится в заявлении.
«Работа компании в Минске парализована, однако часть редакции находится в безопасности за пределами Беларуси и продолжит работу, чтобы обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информации, как это было на протяжении почти 30 лет со дня создания БелаПАН», — заявляет редакция.
Как известно, часть редакции находится за границей, поэтому работа информационного агентства продолжится.
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Журналисты выступили с заявлением в связи с задержаниями своих сотрудников. Сайты БелаПАН — belapan.by и belapan.com до сих пор недоступны.
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