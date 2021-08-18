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С роддомом, детским садом и жильём для коров. В Могилёвском районе появится новый молочно-товарный комплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше буренок – больше молока, такая простая арифметика лежит в основе развития животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С успехом ее применяют в хозяйствах, где активно ведется модернизация молочно-товарных ферм. Среди таких сельхозпредприятие «Вендорож» Могилевского района. Прямо сейчас здесь строят городок для буренок, который позволит запустить процесс с замкнутым циклом: от рождения теленка до производства молока.
Большая стройка на ферме «Коцни» Могилевского района развернулась три месяца назад. Простыми словами: здесь строят городок для коров, где будет все – от родильного дома и детского сада до комфортного жилья. Такой молочный комплекс – это залог соблюдения технологии, без которой невозможно добиться достойных надоев и привесов. До начала модернизации здесь уже были построены два сарая, теперь производственных помещений будет пять. И каждое со своей важной функцией.
Анатолий Капашилов, заместитель директора филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Специалисты в один голос утверждают, что от такой модернизации выиграют и все: и животные, и работники сельхозпредприятия. Производительность труда станет выше, а молока – больше. Животноводы откажутся от некоторых манипуляций, без которых раньше просто не могли обойтись. Например, ветеринарному врачу Артуру Кирейкову больше не придется отправлять новорожденных телят на соседнюю ферму в профилакторий. Просторный «детский сад» для малышей будет свой, к тому же оснащенный современным оборудованием.
Артур Кирейков, ведущий ветеринарный врач филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Главному зоотехнику такая модернизация поможет реализовать все правила сбалансированного кормления. Ведь в разные периоды жизни животные нуждаются в разном питании.
Александр Щепанов, главный зоотехник филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Не сомневается в успехе задуманного и главный ветврач хозяйства Михаил Анищенко. Похожую технологию уже обкатали на соседнем молочно-товарном комплексе «Вендорож» – результат не заставил долго ждать.
Михаил Анищенко, главный ветеринарный врач филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Юлия Мычка, корреспондент:
Ожидается, что новый молочно-товарный комплекс в строй вступит уже осенью. За полтора года здесь планируют увеличить дойное стадо на 120 голов. Сейчас здесь содержится 580 животных.
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С роддомом, детским садом и жильём для коров. В Могилёвском районе появится новый молочно-товарный комплекс
Новости Беларуси. Больше буренок – больше молока, такая простая арифметика лежит в основе развития животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С...
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