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«Мы получили безлимитный интернет». О чём говорили в Академии наук на встрече белорусских и российских исследователей Антарктики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований. Об этом 18 августа заявили в Академии наук во время торжественных мероприятий по случаю 15-летия участия нашей страны в изучении Антарктики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это потребует увеличения числа специалистов, поэтому ученые планируют создать более широкий кадровый резерв.
В последние два года завершилось строительство первой очереди Белорусской антарктической станции. Здесь созданы комфортные условия для более чем 10 специалистов.
К слову, уже 15 лет наши ученые очень тесно работают с российскими коллегами, которых тоже пригласили сегодня на встречу в Минск.
Александр Клепиков, начальник Российской антарктической экспедиции:
13-я Белорусская антарктическая экспедиция была завершена в мае 2021 года. Длилась она семь месяцев. Впервые был включен полный состав группы.
Как рассказал руководитель экспедиции Алексей Гайдашов, в 2020 году прошла серьезная международная инспекция отечественной станции. Эксперты отметили безопасность, хорошую оснащенность и готовность к проведению зимовочных экспедиций.
Алексей Гайдашов, руководитель белорусских антарктических экспедиций:
К слову, первая государственная программа по исследованию Антарктики была утверждена в 2006 году. На ледяном континенте побывали уже 13 отечественных экспедиций.
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«Мы получили безлимитный интернет». О чём говорили в Академии наук на встрече белорусских и российских исследователей Антарктики
Новости Беларуси. Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований. Об этом 18 августа заявили в Академии наук во время...
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