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Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определённая закалка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. По этому случаю у Дома офицеров состоялся общегарнизонный инструктаж и торжественный марш. Лучшим сотрудникам вручены награды. Еще трое получили специальное звание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столичная милиция неоднократно доказывала необходимость своего существования, начиная с далеких военных лет и продолжая событиями прошлого года. В августе 2020-го именно столичные правоохранители приняли первый удар, но никто, по словам начальника ГУВД, не дрогнул и не предал.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
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Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определённая закалка
Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. По этому случаю у Дома офицеров состоялся общегарнизонный инструктаж и торжественный марш....
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