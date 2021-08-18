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Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

18.08.2021 22:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. По этому случаю у Дома офицеров состоялся общегарнизонный инструктаж и торжественный марш. Лучшим сотрудникам вручены награды. Еще трое получили специальное звание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

Столичная милиция неоднократно доказывала необходимость своего существования, начиная с далеких военных лет и продолжая событиями прошлого года. В августе 2020-го именно столичные правоохранители приняли первый удар, но никто, по словам начальника ГУВД, не дрогнул и не предал.

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

Для многих из них борьба с криминалом стала делом всей жизни. Неоценима и помощь дружинников. И это тоже 18 августа было отмечено. Добровольцы, которые днем делают машины, производят мороженое, после работы патрулируют город.

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

Алексей Смолонский, заместитель начальника экспериментального цеха Минского завода колесных тягачей:
Детство мое прошло в лихих 90-х, поэтому не хочется возвращаться в те времена, когда было неспокойно, когда было трудно пройти по улицам вечерами. Сейчас я хочу жить в спокойной стране, где можно с детьми пройти вечерком, прогуляться.

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

Дмитрий Шестернев, заместитель начальника технологического цеха Минского хладокомбината № 2:
Вечером идем в патруль в парк наш красивый Лошицкий и контролируем, чтобы все кушали мороженое, не употребляли горячительные напитки. Основная работа дружины – это предупреждение и предотвращение самих преступных действий. Чтобы люди в общественных местах не употребляли спиртные напитки, для этого есть у нас специально отведенные места, а в парках и на улицах должны гулять дети и просто люди, которые хотят отдохнуть после работы.

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

С праздника сотрудники милиции выбыли на службу. Их долг – 24 часа в сутки охранять порядок, чтобы город был мирным и спокойным.

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

А о том, что этот день чем-то отличается от остальных, говорят их белые рубашки и хорошее настроение. К слову, о последнем позаботились еще накануне вечером.

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

Сотрудники милиции провели красочный флешмоб, выставив патрульные машины в праздничную цифру и растянув пятиметровую эмблему своего ведомства.

Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера

Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определенная закалка. Читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. По этому случаю у Дома офицеров состоялся общегарнизонный инструктаж и торжественный марш....
 
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