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Как минская милиция отметила своё 77-летие? Удивительные фото с квадрокоптера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. По этому случаю у Дома офицеров состоялся общегарнизонный инструктаж и торжественный марш. Лучшим сотрудникам вручены награды. Еще трое получили специальное звание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столичная милиция неоднократно доказывала необходимость своего существования, начиная с далеких военных лет и продолжая событиями прошлого года. В августе 2020-го именно столичные правоохранители приняли первый удар, но никто, по словам начальника ГУВД, не дрогнул и не предал.
Для многих из них борьба с криминалом стала делом всей жизни. Неоценима и помощь дружинников. И это тоже 18 августа было отмечено. Добровольцы, которые днем делают машины, производят мороженое, после работы патрулируют город.
Алексей Смолонский, заместитель начальника экспериментального цеха Минского завода колесных тягачей:
Дмитрий Шестернев, заместитель начальника технологического цеха Минского хладокомбината № 2:
С праздника сотрудники милиции выбыли на службу. Их долг – 24 часа в сутки охранять порядок, чтобы город был мирным и спокойным.
А о том, что этот день чем-то отличается от остальных, говорят их белые рубашки и хорошее настроение. К слову, о последнем позаботились еще накануне вечером.
Сотрудники милиции провели красочный флешмоб, выставив патрульные машины в праздничную цифру и растянув пятиметровую эмблему своего ведомства.
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Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. По этому случаю у Дома офицеров состоялся общегарнизонный инструктаж и торжественный марш....
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