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Верховный суд признал «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Отряды гражданской самообороны Беларуси» признаны террористической организацией. Такое решение вынес Верховный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Формирование было создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Дениса Хофмана. Радикалы объединялись для участия в мероприятиях по захвату власти. Но самой чудовищной целью были теракты. Для вербовки и связи со сторонниками, а также совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и каналы. В них подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям.
С апреля в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта. По данным Генпрокуратуры, не только обсуждали, но и приступили к выполнению заказов.
Сергей Абрамович, начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам:
По фактам совершения участниками этого формирования терактов возбуждены и расследуются уголовные дела.
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Новости Беларуси. «Отряды гражданской самообороны Беларуси» признаны террористической организацией. Такое решение вынес Верховный суд, сообщили в программе...
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