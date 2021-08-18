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СК: задержаны должностные лица информационного агентства БелаПАН
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 августа задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
Кроме этого, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по факту уклонения от уплаты налогов и сборов.
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Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков,...
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