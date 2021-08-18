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СК: задержаны должностные лица информационного агентства БелаПАН

18.08.2021 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 августа задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН.

СК: задержаны должностные лица информационного агентства БелаПАН

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
18 августа текущего года по подозрению в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, задержаны должностные лица информационного агентства БелаПАН. С их участием проводятся неотложные следственные действия.

Кроме этого, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по факту уклонения от уплаты налогов и сборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков,...
 
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