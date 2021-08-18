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Госпогранкомитет ответил на обвинения Литвы в нарушении госграницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Госпогранкомитет прокомментировал видео, на котором Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы. Эти кадры появились в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения госграницы нашими сотрудниками.
Василий Семенчуков, офицер управления Лидского пограничного отряда:
Напомним, 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси. На сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме.
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет прокомментировал видео, на котором Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы. Эти кадры появились в...
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