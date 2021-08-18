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«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «
Поэтому отклики и мнения о встрече приходят до сих пор, и не только от белорусов. Обращения аккумулируются в Администрации Президента. Вот лишь некоторые из них.
Темы, прозвучавшие на встрече во Дворце Независимости, вышли далеко за рамки государственных границ. Россия, Украина, Крым, Китай – на все вопросы Президент отвечал предельно откровенно. Отсюда и такой резонанс.
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«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18...
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