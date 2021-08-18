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«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?

18.08.2021 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18 медиаресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?

Поэтому отклики и мнения о встрече приходят до сих пор, и не только от белорусов. Обращения аккумулируются в Администрации Президента. Вот лишь некоторые из них.

«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?

Темы, прозвучавшие на встрече во Дворце Независимости, вышли далеко за рамки государственных границ. Россия, Украина, Крым, Китай – на все вопросы Президент отвечал предельно откровенно. Отсюда и такой резонанс.

«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?

«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?

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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18...
 
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