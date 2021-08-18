«Ваш ответ по Крыму просто восхитил жителей России». Что пишут Лукашенко после «Большого разговора»?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. « Большой разговор с Президентом » собрал почти три сотни представителей общественности и журналистов из 12 стран мира. Прямую трансляцию вели 18 медиаресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Поэтому отклики и мнения о встрече приходят до сих пор, и не только от белорусов. Обращения аккумулируются в Администрации Президента. Вот лишь некоторые из них.





Темы, прозвучавшие на встрече во Дворце Независимости, вышли далеко за рамки государственных границ. Россия, Украина, Крым, Китай – на все вопросы Президент отвечал предельно откровенно. Отсюда и такой резонанс.









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