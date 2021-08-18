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Авария в Несвиже. Пьяный мужчина разъезжал по городу, снося заборы

18.08.2021 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Несвиже пьяный водитель разъезжал по городу, снося заборы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария в Несвиже. Пьяный мужчина разъезжал по городу, снося заборы

Сообщения о нарушителе практически одновременно поступили в милицию от нескольких очевидцев. Сначала водитель снес бетонный забор напротив кафе, а после, не вписавшись в поворот, сломал ограждение частного дома.

Авария в Несвиже. Пьяный мужчина разъезжал по городу, снося заборы

Сотрудниками ГАИ виновник был оперативно задержан. Им оказался 48-летний местный житель. Как выяснилось после, в нетрезвом состоянии. В отношении водителя составлено несколько административных протоколов.

 
 
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Новости Беларуси. В Несвиже пьяный водитель разъезжал по городу, снося заборы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщения о нарушителе практически...
 
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